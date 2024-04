Chasse aux oeufs La Grange Rouge La Chapelle-Naude, mercredi 24 avril 2024.

Spectacle Roiseaux et Chasse aux œufs

Le spectacle de 14h30 à 15h20 Spectacle « ROISEAUX » Cie l’Arbre Canapas

Dans un monde qui va mal, les oiseaux se réunissent à l’appel de la huppe pour partir à la recherche du Roiseaux qui habite à l’autre bout du monde et qui pourrait les sauver.

Sur scène, trois musiciens racontent ce périple. À travers des sonorités influencées par le jazz et les musiques du monde, ils donnent voix, images, souffle et sons à cette quête.

La chasse aux œufs de 14h30 à 17h des œufs colorés seront cachés sur tout le site de la Grange Rouge. Si tu en retrouves 6, tu remportes un sachet de chocolat.

Uniquement sur réservation.

Animations gratuites sur le thème de la nature jeux de la ludothèque, ateliers nature, balade sensorielle…

Sur place crêpes et boissons!

En partenariat avec Bresse Louhannaise Intercom, l’association le Pont, le CCS de Cuiseaux, CCAS de Louhans, Le Musée de l’ours.

Réservation des places en ligne ou sur place du mardi au vendredi de 9h30 à 15h30. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:00:00

fin : 2024-04-24 17:30:00

La Grange Rouge 142, le Vauvret

La Chapelle-Naude 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté poleculturel@lagrangerouge.org

