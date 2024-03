Chasse aux oeufs et Omelette Pascale Saubrigues, lundi 1 avril 2024.

Chasse aux oeufs et Omelette Pascale Saubrigues Landes

Réservez-vite pour participer en famille à la Chasse aux Oeufs et à l’Omelette Pascale organisées par l’APE d’Orx/Saubrigues et le Club des Anciens !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-01 14:00:00

Maison de la Chasse

Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Chasse aux oeufs et Omelette Pascale Saubrigues a été mis à jour le 2024-03-26 par OTI LAS