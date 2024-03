Chasse aux œufs de Pâques Malrevers, lundi 1 avril 2024.

Ce n’est pas une blague !!!

On vous attends sur le site de Mercoeur ….pour la chasse à l’œuf …… (et aux poissons) !

3 parcours de 0 à 4 ans, 4 à 8 ans et 8 à 12 ans.

Place limitées, alors vite à vos inscriptions !!

5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-01

Place de Mercoeur

Malrevers 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

