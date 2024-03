Chasse aux oeufs de Pâques au Château de Kergroadez Brélès, vendredi 26 avril 2024.

Chasse aux oeufs de Pâques au Château de Kergroadez Brélès Finistère

En famille, venez profiter du parc du château de Kergroadez pour ramasser les œufs de Pâques et repartir avec des chocolats !

Sur un même parcours, 2 niveaux de difficulté (jusqu’à 4 ans inclus et 5-10 ans) permettront aux enfants de composer la bonne formule pour récupérer leurs chocolats.

Participez à notre arbre de Pâques en y apportant votre touche colorée !

Départs le samedi 30 à 11h30, 14h et 16h.

Départs le dimanche 31 à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30.

Possibilité de réserver sur le site internet .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 15:30:00

fin : 2024-04-26 16:30:00

Château de Kergroadez

Brélès 29810 Finistère Bretagne contact@kergroadez.fr

L’événement Chasse aux oeufs de Pâques au Château de Kergroadez Brélès a été mis à jour le 2024-03-18 par OT IROISE BRETAGNE