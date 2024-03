CHASSE AUX OEUFS DANS LA FORÊT DE LA FOUCAUDIÈRE La Foucaudière SAINT-LAURENT-DES-AUTELS Orée d’Anjou, samedi 6 avril 2024.

Une grande chasse aux oeufs en plein nature !

Partez à la chasse aux œufs dans la foret de la Foucaudière.

2 niveaux de jeux une chasse aux œufs niveau maternelle et une pour les enfants de plus de 6 ans.

A la clé des douceurs chocolatées. Et bonus pour celui ou celle qui découvrira la cachette de l’œuf d’or !

Organisée par l’amicale Laïque de l’école de la Fontaine.

Buvette et restauration sur place.

Sur inscription 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:30:00

fin : 2024-04-06 13:00:00

Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire allafontaine@gmail.com

