Chasse aux œufs Cuisery Place d’Armes Cuisery, mardi 23 avril 2024.

Chasse aux œufs Cuisery Place d’Armes Cuisery Saône-et-Loire

Chasse aux œufs colorés au cœur du village de Cuisery. L’occasion de parcourir et découvrir les lieux de patrimoine en s’amusant. A l’aide du panier et du plan du village à prendre à l’Office de Tourisme, il faudra aller sur les 6 zones de patrimoine indiquées, et récupérer un œuf de chaque couleur. En rapportant à l’Office de Tourisme le panier garni de 6 œufs de chaque couleur, une surprise sera donnée en échange. Animation réservée aux enfants de moins de 7 ans, et obligatoirement accompagnés d’un adulte. Places limitées. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 14:30:00

fin : 2024-04-23 16:30:00

Place d’Armes Bureau d’Information Touristique de Cuisery

Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Chasse aux œufs Cuisery Cuisery a été mis à jour le 2024-04-04 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II