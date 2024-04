Chasse aux oeufs ! Musées départementaux Albert et Félicie Demard Champlitte, mercredi 17 avril 2024.

Place à la joie printanière et à la gourmandise ! La célèbre chasse aux oeufs des musées revient à Champlitte, au château et au musée des Arts & Techniques. Un évènement à partager en famille et entre amis.

JEU DE PISTE – LA FABULEUSE HISTOIRE DE PÂQUES AUX MUSÉES

Mais qui, en ces temps de Pâques, s’est échappé de sa salle d’exposition et a rencontré dans son périple, personnages et lieux des musées ? Retrace l’histoire fabuleuse de cette épopée pascale et mets en oeuvre tes talents d’investigation pour repartir avec une récompense gourmande.

Musée départemental des Arts & Techniques

De 14h à 17h30 – En famille dès 3 ans

DEVINETTE – C’EST TOUT UN MÉTIER !

Connaissez-vous les métiers présentés au musée des Arts & Traditions Populaires ? Achetez un ticket et venez tester vos connaissances pour tenter de rapporter un des lots en chocolat.

Tarif 2€

SPECTACLE – CHAPRISTI ! MON OEUF ! / ISABELLE CARDON

Les enfants frappent dans leurs mains tandis que la conteuse frappe sur un tambour pour réveiller les histoires qui dorment dans sa mémoire, Et quelles drôles d’histoires ! Un spectacle plein d’humour aux personnages attachants une toute petite paysanne et sa toute petite poule, un gros commissaire, un cochon têtu, une vache émotive que fera vivre la comédienne Isabelle Cardon à travers comptines, chansons et instruments.

16h – Dès 3 ans – Réservation conseillée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:00:00

fin : 2024-04-17 17:30:00

Musées départementaux Albert et Félicie Demard 7 Rue de l’Église

Champlitte 70600 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté musee-champlitte@haute-saone.fr

