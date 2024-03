Chasse aux oeufs Rue des Pras Maury Beaulieu, samedi 30 mars 2024.

Venez chasser les œufs avec nous !

– 2 courses d’orientation selon l’âge

– Escape game en extérieur de 7 à 12 ans

Chocolats et une chance de gagner à notre tombola pour tous les participants.

Structures gonflables et jeux sur place.

Buvette et crêpes.

5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 16:00:00

Rue des Pras Maury Cour de l’école privée « la croisée des chemins »

Beaulieu 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

