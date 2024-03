Chasse aux oeufs Bacqueville-en-Caux, lundi 1 avril 2024.

Chasse aux oeufs Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

L’USBP vous propose une chasse aux œufs ouverte à tous !

Rendez-vous au stade des peupliers pour débusquer les œufs cachés !

Buvette et petite restauration sur place, et une tombola pour tenter de gagner des cadeaux !

Inscription obligatoire, jusqu’au 17 mars.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-01

Stade des Peupliers

Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie

