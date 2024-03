Chasse aux oeufs aquatique Mairie de Colomiers Colomiers, lundi 1 avril 2024.

Chasse aux oeufs aquatique Chasse aux oeufs Aquatique

————————–

Le lundi 1er avril 2024 de 10h à 12h, participez à une animation familiale dans le cadre de votre baignade « La chasse aux oeufs Aquatique »

A cet Lundi 1 avril, 10h00 Mairie de Colomiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-01T10:00:00+02:00 – 2024-04-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-01T10:00:00+02:00 – 2024-04-01T12:00:00+02:00

Chasse aux oeufs Aquatique

Le lundi 1er avril 2024 de 10h à 12h, participez à une animation familiale dans le cadre de votre baignade « La chasse aux oeufs Aquatique »

A cette occasion, nous proposons des animations et des jeux d’eau et bien sûr des chocolats pour les plus gourmands

Animations réservées aux enfants

Entrée payante

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

Colomiers Synchro