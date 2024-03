Chasse aux œufs à Saint Sulpice Saint-Sulpice, lundi 1 avril 2024.

Chasse aux œufs à Saint Sulpice Saint-Sulpice Lot

Au coeur de la vallée du Célé, L’association loisirs et découvertes de Saint-Sulpice vous propose une journée en famille pour découvrir et redécouvrir le village !

Découvrez le village autrement avec « Une carte, un village ».. et des oeufs ! Munissez-vous de votre carte et embarquez pour une balade ludique et originale grâce au format de carte course d’orientation , et profitez-en pour trouver les oeufs cachés sur le parcours..

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 15:00:00

fin : 2024-04-01

le bourg

Saint-Sulpice 46160 Lot Occitanie

