Chasse aux oeufs à Poney Loches, lundi 1 avril 2024.

Chasse aux oeufs à Poney Loches Indre-et-Loire

Parcours ludique en forêt à poney pour retrouver les lapins perdus et peut-être revenir avec des chocolats !

Deux départs 15h et 16h15.

Deux départs 15h et 16h15. 1515 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 16:15:00

fin : 2024-04-01 17:00:00

Lieu-dit La Paunière

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@ecuriesdelapaulniere.fr

