Chasse aux oeufs à la ferme de Ressons à Latilly Latilly, lundi 1 avril 2024.

Partez à la chase aux oeufs à la ferme de Ressons à Latilly, le lundi 1er avril 2024 de 14h30 à 17h.

Aurore et Stéphane Lorget vous ouvrent les portes de la ferme pour cet événement gourmand.

En plus de la chasse aux œufs, vous pourrez visiter la ferme et prendre un délicieux goûter.

Sur réservation 9 € / adulte et 7 € / enfant

Pour les contacter 06.88.95.71.10 aurorelorget02@gmail.com 77 7 .

Début : 2024-04-01 14:30:00

fin : 2024-04-01 17:00:00

2 Lieu-dit Ressons

Latilly 02210 Aisne Hauts-de-France aurorelorget02@gmail.com

