Chasse aux œufs à Campagne Campagne, lundi 1 avril 2024.

Chasse aux œufs à Campagne Campagne Dordogne

Les communes de Campagne et du Bugue organisent une traditionnelle chasse aux œufs dans le Parc de Campagne. Sans inscription. Des animations et des jeux sont prévus. Tout est gratuit.

Les communes de Campagne et du Bugue organisent une traditionnelle chasse aux œufs dans le Parc de Campagne. Des animations et des jeux sont prévus. Sans inscription. Tout est gratuit EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 14:00:00

fin : 2024-04-01 17:30:00

Parc du Château

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Chasse aux œufs à Campagne Campagne a été mis à jour le 2024-03-08 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère