Chasse aux lapins de Pâques Pleurtuit, mercredi 3 avril 2024.

Le Domaine du Montmarin invite les enfants de 4 à 10 ans pour une chasse aux lapins de Pâques sous forme de parcours à énigmes.

L’événement est organisé et animé par Happykids animation en collaboration avec Cook and Make et le Domaine du Montmarin.

Inscription en ligne, sur le site internet de Cook and Make.

Ne tardez pas à réserver, le nombre de places est limité. .

Début : 2024-04-03 14:00:00

fin : 2024-04-03

Domaine de Montmarin

Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne chocolateriecookandmake@gmail.com

