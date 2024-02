Chasse aux indices dans Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande, mercredi 24 juillet 2024.

Chasse aux indices dans Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande Calvados

Partez à la découverte de Douvres-la-Délivrande à travers une chasse aux trésors complétée d’une enquête vous embarquant dans le centre et ses merveilles. Des épreuves vous attendent sur votre parcours pour pimenter l’animation.

Votre mission réussir ces épreuves, pour récolter de précieux indices sur l’affaire à élucider. Une fois toutes les épreuves réussies et les indices décortiqués, il vous faudra ensuite mettre au point une théorie sur l’affaire en cours.

Date du 10 mai 2024 Enquête « La disparition du Lapin Blanc »

Eliott, Capucine et Marty ont besoin de votre aide ! Connaissez-vous le Lapin blanc d’Alice aux Pays des Merveilles ? Figurez-vous qu’il a disparu depuis hier ! Et si le Lapin blanc n’est plus là, tout le Pays des Merveilles sera sens dessus dessous ! Imaginez-vous une Reine de Cœur gentille ou le Chapelier Fou qui ne l’est plus ? Mais que s’est-il passé ? À vous de mener l’enquête !

Dates des 05 juin et 24 juillet 2024 Enquête « D-Day la carte codée »

Mai 1944, dans un abri secret à Caen. Un agent britannique convoque une réunion afin de partager les dernières informations récoltées le Débarquement est imminent ! Il détient une carte codée, transmise par ses contacts à Londres. Mouvements des troupes, points de parachutage, plans de coordination… Les personnes convoquées n’en reviennent pas, les Alliés arrivent enfin ! Mais alors que tout le monde commence à s’organiser, le corps de l’agent est découvert à la sortie de l’abri, et la carte a disparu… Mais qui peut bien être le traître ? Réussirez-vous à déjouer les plans de l’ennemi tout en découvrant le meurtrier ?

Informations auprès de l’Office de tourisme

Jeu en équipes, environ 2h d’animation, à partir de 20 personnes, tarif en fonction du nombre de participants.

Les enfants restent sous la responsabilité des responsables légaux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 15:00:00

fin : 2024-07-24 17:00:00

Basilique Notre-Dame de la Délivrande

Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie contact@pmea.fr

