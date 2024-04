Chasse au trésor Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim, mercredi 24 avril 2024.

Chasse au trésor Chasse au trésor familiale dans l’enceinte du Musée de la Mine et de la Potasse 24 avril et 4 mai Musée de la Mine et de la Potasse Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T14:00:00+02:00 – 2024-04-24T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T14:00:00+02:00 – 2024-05-04T16:00:00+02:00

A travers les différents espaces du musée, les enfants devront répondre à des quiz et résoudre des énigmes afin d’atteindre le trésor. Un cadeau viendra récompenser les participants qui parviennent à trouver le trésor.

Musée de la Mine et de la Potasse 22 avenue Joseph-Else 68360 Wittelsheim Wittelsheim 68310 Cité Grassegert Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 07 84 57 51 76 »}]