Chasse au trésor de Pâques au Musée de l’Etang Rouge Musée de plein air l’Etang Rouge Seurre, samedi 13 avril 2024.

Début : 2024-04-13 09:30

Fin : 2024-05-25 12:30

Le lièvre de Pâques est passé à l’Etang Rouge ! Résous les énigmes, découvre d’étranges œufs et décode les indices qui te permettront d’obtenir une récompense chocolatée ! 13 avril – 25 mai 1

à retirer à l’accueil de l’Office de tourisme de Seurre, rue de la Perche à l’Oiseau, 21250 SEURRE

Musée de plein air l’Etang Rouge Route de Franche-Comté, Seurre, Côte-d’Or Seurre 21250 Côte-d’Or