Chasse au trésor de Josette la poulette Aix-en-Provence, samedi 20 avril 2024.

Animation gratuite et ouverte à tous de 3 à 12 ans. Chasse au trésor dans les rues d’Aix-en-Provence. Carnet de jeu disponible à l’Office de tourisme et sur le site de l’événement.

Josette la poulette est de retour ! Et cette année, elle enfile ses baskets pour remporter un maximum de médailles olympiques ! En famille, venez l’aider à déchiffrer les énigmes de champion cachées dans toute la ville !



Des énigmes et des parcours pour tous

Le grand parcours (3h) comprend de nombreuses énigmes accessibles dès 6 ans.

Pour les petits pieds rapidement fatigués, Josette a prévu un parcours Express (1h) plus simple.



Je souhaite participer avec mes (petits-)enfants:

1 Je récupère un carnet de jeu à l’Office de tourisme ou je l’imprime (PDF)

2 Du 20 avril au 5 mai je cherche les énigmes dans les vitrines et boutiques d’Aix-en-Provence.





Pour qui tous les enfants de 3 à 12 ans

Durée de l’activité: Grand Parcours 3 heures / Parcours express 1 heure. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Centre ville

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pirouette.bobinette@gmail.com

