Chasse au trésor à Marcillac Lanville Marcillac-Lanville
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Chasse au trésor à Marcillac Lanville Marcillac-Lanville, mardi 23 avril 2024.
Chasse au trésor à Marcillac Lanville Marcillac-Lanville Charente
Mardi 23 avril 15h-16h30 chasse au trésor à Marcillac Lanville. Partez à la recherche du trésor du seigneur. Enfants de 7 à 11 ans, accompagnés d’un adulte.
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Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-04-23 15:00:00
fin : 2024-07-23 16:30:00
Place de la Mairie
Marcillac-Lanville 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine
L’événement Chasse au trésor à Marcillac Lanville Marcillac-Lanville a été mis à jour le 2024-03-22 par Office de Tourisme du Rouillacais