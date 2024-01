Théâtre « Oublie-moi » Chartres, mardi 21 mai 2024.

Théâtre « Oublie-moi » Chartres Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2024-05-21 20:30:00

fin : 2024-05-21

L’histoire de deux personnages solaires, Arthur et Jeanne, leur amour inconditionnel, mais aussi la cruauté de la maladie et le pouvoir simple et pourtant si extraordinaire de la musique. Leur histoire était parfaite jusqu’à ce que Jeanne demande à Arthur d’aller acheter du lait et un timbre.

La pièce, construite en flashbacks, questionne ainsi le rapport au monde des malades atteints d’Alzheimer et rend hommage à leurs aidants, ces femmes et ses hommes qui les aiment et les accompagnent obstinément, passionnément, parfois jusqu’à l’oubli d’eux-mêmes. Mise en scène Marie-Julie Baup – durée 1h15.

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire billetterie@theatredechartres.fr



