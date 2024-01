Théâtre « Changer l’eau des fleurs » Chartres, vendredi 19 avril 2024.

Théâtre « Changer l’eau des fleurs » Chartres Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

Une comédie qui conte l’histoire intense d’une femme qui, malgré les épreuves, croit obstinément au bonheur, et nous y fait croire aussi ! Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Son quotidien est rythmé par son travail et les confidences des gens de passage.

Un jour, parce qu’un homme découvre que sa mère veut être enterrée auprès d’un inconnu, tout bascule. Des liens, qui unissent les vivants et les morts, sont exhumés. Mise en scène Salomé Lelouch – durée 1h20.

Boulevard Adelphe Chasles

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire billetterie@theatredechartres.fr



