Des vins et des voiles Charmigny Chançay, 26 juillet 2024, Chançay.

Chançay,Indre-et-Loire

Balade gourmande sur la Loire à bord d’une toue (bateau traditionnel) en fin de journée, découverte du fleuve, dégustation de 5 vins de Loire et mets régionaux. Retour au soleil couchant..

2024-07-26 fin : 2024-07-26 . EUR.

Charmigny

Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



At the end of the day, you will have a gourmet tour on the Loire River on board a toue (traditional boat), discovering the river, tasting 5 Loire wines and regional dishes. Return at sunset.

Al final del día, un viaje gastronómico por el Loira a bordo de una toue (embarcación tradicional), descubrimiento del río, degustación de 5 vinos del Loira y platos regionales. Regreso al atardecer.

Feinschmeckerfahrt auf der Loire an Bord einer Toue (traditionelles Boot) am Ende des Tages, Entdeckung des Flusses, Verkostung von 5 Loire-Weinen und regionalen Gerichten. Rückkehr bei Sonnenuntergang.

Mise à jour le 2023-11-20 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire