Concert Laurent Cabasso & Kim Bernard Théâtre Charleville-Mézières, vendredi 12 avril 2024.

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-12

Deux pianos face à face dialoguent comme deux amis au coin du feu. Ils vous invitent à vous blottir dans leurs histoires les plus douces et romantiques avec Ravel et Mozart, mais aussi à virevolter joyeusement avec la variation de Brahms, sur un thème d’Haydn. Nos deux musiciens se rencontrent pour la première fois sur scène avec Les Concerts de Poche. Pianistes virtuoses dès leur plus jeune âge, ils se produisent aujourd’hui dans les meilleurs orchestres et nous émerveillent par leur présence.Pour réserver, cliquez ici ! AUTOUR DU SPECTACLEATELIER CONTE ET MUSIQUEMER 3 AVR / 17H > 18HTout public (+ 6 ans) Gratuit sur réservationFoyer du TCM

Théâtre Place du Théâtre

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



