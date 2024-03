Chapitre exceptionnel du Debours Loches, samedi 18 mai 2024.

Chapitre exceptionnel du Debours Loches Indre-et-Loire

Venez assister à l’intronisation de 6 viticulteurs du Pays Lochois dans un lieu d’exception le jardin du musée Lansyer et la Porte Royale de Loches. Vous pourrez déguster les productions locales de ces vignerons après le cortège au travers du marché en centre-ville.

Avec la Confrérie des Cuers du Baril de Loches et l’Ambassadeur de la confrérie des Gaubregueux de Rambervillers, venez découvrir l’événement extraordinaire de l’intronisation de 6 viticulteurs du Pays Lochois et ses environs dans un lieu d’exception l’écrin du Jardin Lansyer et la Porte Royale de Loches.

Accompagnez-les dans le cortège multicolore au travers du marché de cœur de ville. Vous aurez en outre le plaisir de découvrir les productions locales de ces vignerons pleines de saveurs et de plaisir pour les papilles. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-05-18 13:00:00

1 Rue Lansyer

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire peterfox.renard@gmail.com

L’événement Chapitre exceptionnel du Debours Loches a été mis à jour le 2024-03-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire