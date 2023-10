LA CONTREBANDE SE LÂCHE Chapiteau Terres Neuves Bègles, 18 mai 2024, Bègles.

LA CONTREBANDE SE LÂCHE Samedi 18 mai 2024, 16h00 Chapiteau Terres Neuves Tarif unique : 8€

Cirque

Tout public à partir de 6 ans

Restauration sur place

Ici ça sent l’odeur de la gaufre et des pop-corn… Place à la fête avec la compagnie la Contrebande pour une deuxième après-midi et nuit de folie ! Au programme, le spectacle Clan cabane (acrobaties sur trampolines), un concert, une création collective et une tombola participative un peu spéciale… Ne vous y trompez pas, les membres de cette équipe sont très forts pour vous faire retrouver votre âme d’enfant. Avec eux, un ticket de tombola permet de gagner des lots « à sensation » : un tour de moto volante, tester le grand plongeoir, qui sait ? Aucune obligation de faire le grand saut bien sûr, juste celle de s’amuser !

16h – 17h : Clan Cabane (45 mn)

Clan Cabane c’est un terrain de jeu riche en possibilités d’exploration acrobatique. C’est l’occasion rêvée de construire et déconstruire un abri éphémère, une barricade, une zone à défendre… Comme des enfants.

Les bûcherons sauteurs, conception et jeu : Antoine Cousty, Emilien Janneteau, Johan Caussin, Pablo Manuel, Raphael Milland, Corentin Diana (doublon) et Rémi Auzanneau (doublon)

Collaborateur à la mise en scène : Jean-Benoît Mollet

17h – 18h : jeux et goûter

18h : Le Grand Jeu (proposition artistique) & la tombola spéciale (1h30)

Dans Le Grand jeu il n’y a aucun effet spécial, tout est bien réel. Des invités surprise et des cascadeurs de renommée internationale sont venus spécialement afin de vous garantir le grand frisson.

Les « guest » : Pedro, Anais, Dimitri, Etienne, Claire, Lluna Pi

20h – 22h : concert surprise par les invités de la compagnie (1h)

Partenariat

La CitéCirque – CREAC de Bègles

Chapiteau Terres Neuves Place des terres neuves, Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 87 43 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-floirac33.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-floirac.mapado.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-18T16:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

2024-05-18T16:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00