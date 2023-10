LA CONTREBANDE S’ÉCHAUFFE Chapiteau Terres Neuves Bègles, 17 mai 2024, Bègles.

LA CONTREBANDE S’ÉCHAUFFE Vendredi 17 mai 2024, 19h00 Chapiteau Terres Neuves Tarif unique : 8€

Cirque

Tout public à partir de 6 ans

Restauration sur place

Vous souvenez-vous de la contrebande et de leur hommage à Willy Wolf ? Ils reviennent et vous convient à deux soirées festives, aux airs de fête foraine, concoctées spécialement pour Bègles. Ce qui relie cette équipe d’amis circassiens (qui se connaissent depuis l’enfance) c’est : le jeu, la musique, le goût du risque, l’humour et la dérision… en bref de grands enfants !

19h : Bal Trap (30 mn)

C’est six acrobates qui se retrouvent sur un terrain de jeu et décident de jouer avec ce qui les entoure…

Les manipulateurs acrobates : Lluna Pi, Simon Cheype, Antoine Cousty, Hugo Moriceau, Jacob Auzanneau, Florian Bessin

Mise en scène : La Contrebande

20h : concert surprise par les invités de la compagnie (1h)

21h30 : Objectif Végas – spectacle de moto volante (30 mn)

À priori, il s’agirait d’un simple délire autour d’une moto… Mais lorsque « Jackson » s’empare de son guidon, la bêtise devient sérieuse…

Le cascadeur : Jacob Auzanneau

Le commentateur : Antoine Cousty

Les acolytes : Simon Cheype, Baptiste Petit, Rémi Auzanneau, Lucas Pierredon

Partenariat

La CitéCirque – CREAC de Bègles

Chapiteau Terres Neuves Place des terres neuves, Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-17T19:00:00+02:00 – 2024-05-17T22:00:00+02:00

