Chapiteau ouvert Cabaret Chemillé Chemillé-en-Anjou, vendredi 7 juin 2024.

Chapiteau ouvert Cabaret Chemillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Jonglage, humour et chant, partez à la découverte de l’art du cirque avec un cabaret.

Les ateliers cirque adultes et chant du monde vous concocte un cabaret de fin de saison. Une belle découverte pour petits et grands.

Sur réservation.

Le Bar d’à côté sera ouvert dès 16 h 30. Restauration sur place. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 20:20:00

fin : 2024-06-07 22:30:00

Chemillé 4 Chemin de la Fontaine

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire info@unpasdecote.asso.fr

