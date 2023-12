CONCERT : « ICI, AILLEURS, AUTREMENT », LA MALLE AU JAZZ , TRIO – DES RIVES DU MISSISSIPPI, DE SAINT-LOUIS À LA NOUVELLE-ORLÉANS. Chapelle Ste Cécile Flée, 4 août 2024, Flée.

Flée Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 17:00:00

fin : 2024-08-04 18:30:00

LA MALLE AU JAZZ , Trio avec washboard Des rives du Mississippi, de Saint-Louis à la Nouvelle-Orléans. Sébastien Vallet : Saxophone basse, tuba Gilles Veron : saxophone alto -banjo, chant Frédéric Oddou au washboard instrument aussi appelé planche à laver.

LA MALLE AU JAZZ , Trio avec washboard Des rives du Mississippi, de Saint-Louis à la Nouvelle-Orléans. Sébastien Vallet : Saxophone basse, tuba Gilles Veron : saxophone alto -banjo, chant Frédéric Oddou au washboard instrument aussi appelé planche à laver

La Malle au Jazz surprend tout d’abord par une instrumentation tout à fait originale.

Le groupe est composé de Gilles Veron au chant et au banjo, de Sébastien Vallet au saxophone basse, un instrument très rare, à la taille et au son impressionnants. Pour l’occasion ils seront accompagnés par Frédéric Oddou au washboard instrument aussi appelé planche à laver.

Constitué de blues et de standards de jazz, le répertoire du groupe évoque immanquablement les rives du Mississippi, de Saint-Louis à la Nouvelle-Orléans.

Musiciens complices et expérimentés, Gilles, Sébastien et Frédéric se sont forgé un style très personnel, libre et décontracté.

EUR.

Chapelle Ste Cécile

Flée 72500 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-26 par eSPRIT Pays de la Loire