CONCERT : « ICI, AILLEURS, AUTREMENT » VÓDEN, DUO, MUSIQUE DE SCANDINAVIE ET DES BALKANS Chapelle Sainte Cécile Flée, 1 septembre 2024, Flée.

Flée Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 17:00:00

fin : 2024-09-01 18:30:00

À travers le nyckelharpa et la vielle à roue auxquels s’ajoutent des touches de chant et de kavals, le duo Vóden interprète un répertoire allant de la Scandinavie aux Balkans autour de thèmes traditionnels ou composés.

Vóden réunit Marguerite Lersteau au nyckelharpa et David Sévérac à la vielle à roue. À travers deux instruments anciens souvent méconnus auxquels s’ajoutent des touches de chant et de kavals, leur duo – sensible et détonant – interprète un répertoire traditionnel et composé, dans la lignée de leurs influences scandinaves et balkaniques. Sonnant comme une seule entité, parfois comme mille, l’illusion est donnée par les mélodies et les accords qui s’entrecroisent autour de toutes leurs cordes frottées, tantôt avec douceur ou beaucoup d’énergie. De la Suède à la Turquie, de la polska à la kopanitsa, ils offrent à écouter leur attirance commune pour l’exploration des musiques populaires et la recherche du rythme.

Chapelle Sainte Cécile

Flée 72500 Sarthe Pays de la Loire



