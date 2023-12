CONCERT : « ICI, AILLEURS, AUTREMENT » IMRAMA MUSIQUE ET BALLADES IRLANDAISES SOLVEIG PICKERSGILL: VIOLON, VOIX FRANÇOIS BOUDET: UILLEANN-PIPES, FLÛTE TRAVERSIÈ Chapelle Sainte Cécile Flée, 18 août 2024, Flée.

Flée Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18 17:00:00

fin : 2024-08-18 18:30:00

L’inspiration des trois complices d’IMRAMA vient à la fois de leur « ici », à savoir une Bretagne environnante, entre rivières, landes, forêts et un océan jamais lointain… et d’un « ailleurs » nourrit de leurs périples respectifs irlandais, anglais ou dans bien d’autres espaces d’évasion.

L’inspiration des trois complices d’IMRAMA vient à la fois de leur « ici », à savoir une Bretagne environnante, entre rivières, landes, forêts et un océan jamais lointain… et d’un « ailleurs » nourrit de leurs périples respectifs irlandais, anglais ou dans bien d’autres espaces d’évasion

IMRAMA explore le côté intime et recueilli de la musique irlandaise, alternant douces folksongs, mélodies traditionnelles (jigs, valses, reels, polkas…) et pièces d’inspiration baroque.

Faisant une place importante aux bourdons, voix, cordes, vents et percussions se retrouvent dans une balade musicale, harmonieuse et directe. Chapelles, églises et autres cocons architecturaux… le trio porte une affection particulière pour ces espaces résonnant, qui placent la musique à portée d’oreille.

Tout en narrant les histoires chantées, les musiciens en profite pour présenter les instruments présents sur scène, comme l’uilleann pipes, l’ennivrante cornemuse irlandaise…

Exemple de répertoire : The parting glass, Down by Sally Gardens, The humours of Ballyloughing, Maire Ruà, Adieu lovely Nancy, O’Carolan’s draught, Jackson’s family jig, The turtle dove …

Solveig Pickersgill: Violon, voix

François Boudet: Uilleann-pipes, flûte traversière, voix

Pierre-Josquin Goisbault: Chant, guitare, bodhràn, harmonica

Les 3 musiciens vivent en Bretagne et nourrissent leur répertoire par leurs

voyages en Irlande, leurs rencontres autour des musiques traditionnelles, lors

de stages, de sessions, de festivals…

EUR.

Chapelle Sainte Cécile

Flée 72500 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-26 par eSPRIT Pays de la Loire