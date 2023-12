CONCERT : « ICI, AILLEURS, AUTREMENT », VADIOS DE FADO, CHANT URBAIN ET POPULAIRE PORTUGAIS Chapelle Sainte Cécile Flée, 7 juillet 2024, Flée.

Flée Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 17:00:00

fin : 2024-07-07 18:30:00

Le fado est né dans les bas-fonds et le port de Lisbonne au Portugal au début du 19ème siècle, c’est un chant qui sort du plus profond de l’âme, porté par la musicalité des guitares mais aussi par celle de la poésie et de la langue portugaise..

Yannick Giaume à la guitare folk

Etienne Cauchemez à la contrebasse

Karine Bucher au chant

Hélder Lima guitare et voix

Le fado est un chant urbain et populaire portugais, né dans les bas-fonds et le port de Lisbonne au Portugal au début du 19ème siècle. Ses origines sont métissées et troubles. Le fado est un chant qui sort du plus profond de l’âme, porté par la musicalité des guitares mais aussi par celle de la poésie et de la langue portugaise.

Cette litanie, loin d’être seulement mélancolique ou nostalgique (la « saudade »), n’est jamais suppliante ni pesante : elle laisse libre cours à tous les sentiments de la vie… la joie, la tristesse, la rage, la surprise, l’attente, l’espoir d’un monde différent…

Aujourd’hui chanté dans les « tascas » (tavernes), les restaurants mais aussi les associations de quartier, il est toujours vivant, comme d’autres chants populaires : et ce n’est pas tant la voix seule qui fait son charme et sa puissance, mais bien l’interprétation qui est faite de la poésie choisie et l’osmose créée entre la voix et les instruments.

Le groupe Vadios do fado est né il y a plus de 12 ans. Au départ, une française qui tombe amoureuse aussi bien de ce chant que de la musicalité de la langue portugaise… et qui entraine avec elle trois autres français, amoureux de musique et de métissage. Elle embarque aussi dans ses concerts un autre musicien et chanteur portugais, natif de Lisbonne, qui chante le fado, des chansons portugaises des années 60 et 70 et ses propres chansons.

Après avoir joué dans de nombreux lieux pendant des années avec une formation de trois musiciens, le groupe est composé aujourd’hui de deux musiciens, Yannick à la guitare folk (qui participe à d’autres groupes musicaux également) et Etienne à la contrebasse (qui participe à des concerts variés, entre le jazz et l’animation de bals), et de Karine au chant. Elle chante régulièrement le fado dans des restaurants à Lisbonne (le fado vadio) et à Paris (restaurants et concerts aux Affiches à St Michel).

Pierrot, qui faisait vibrer la guitare portugaise, nous a quittés en juin 2021.

Le nom du groupe est un clin d’œil : « vadio », signifie en effet « vagabond », à l’image à la fois de celles et ceux qui, principalement, chantaient le fado à l’origine. A l’image aussi de la manière dont ce chant vit encore aujourd’hui : le « fado vadio » se chante, au gré des rues de Lisbonne (et ailleurs !), par celles et ceux qui le souhaitent en tant qu’amateurs. Interprétant, pour une grande part, le fado dit traditionnel (chaque fado possède une structure musicale précise), le groupe Vadios do fado fait vivre cette musique en laissant une place à l’improvisation et en invitant d’autres musiciens ou chanteurs quand l’occasion se présente.

Chapelle Sainte Cécile

Flée 72500 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-26 par eSPRIT Pays de la Loire