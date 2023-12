PÈLERINAGE À FRÈRE JOSEPH Chapelle du Frère Joseph Ventron Catégories d’Évènement: Ventron

Chapelle du Frère Joseph Ventron

Début : Dimanche 2024-07-28 10:30:00

fin : 2024-07-28 18:00:00 Fête du pèlerinage à Frère Joseph, dans le cadre du tricentenaire de la naissance du Frère Joseph de Ventron. Au programme, messe solennelle à l’Ermitage à partir de 10h30 et repas du midi à la salle des fêtes de Ventron (repas sur inscription à Éliane Didier 06 44 39 42 93). La journée s’achèvera par les Vêpres en l’église de Ventron à 16h..

Chapelle du Frère Joseph Ermitage de Frère Joesph

Ventron 88310 Vosges Grand Est

