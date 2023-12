EXPOSITION FOTOLAP Chapelle de l’Hôpital Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Début : 2024-05-04

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-04 Exposition de photographies organisée par Loire-Atlantique Photo.

L’association Loire Atlantique Photo, qui regroupe 25 clubs photos du département, dont le club Photo de Pornic, présente « Fotolap ».

Chapelle de l’Hôpital Rue de Foch

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

