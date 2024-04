Chapeau, la mer ! par La Manivelle Théâtre Centre Socio-Éducatif Wattrelos, vendredi 31 mai 2024.

Chapeau, la mer ! par La Manivelle Théâtre Dans le cadre de « Place ô Mômes ». Vendredi 31 mai, 18h30 Centre Socio-Éducatif 2 € / Gratuit pour les enfants

Théâtre (dès 3 ans – 45’). Texte de Sarah Carré. Mise en scène et scénographie François Gérard assisté d’Anne-Sophie Goubet. Avec Florence Bisiaux et Théo Borne

Une plage, des planches, un horizon mouvant traversé de sons…

Et deux personnages pittoresques, chercheurs courageux et rêveurs de trésors enfouis. Malgré leurs trouvailles souvent décevantes, chaque jour est porteur d’espoir.

Et voilà qu’un chapeau melon échoué vient troubler leur quotidien et leur relation. Pépin ou pépite ? La méfiance fait place peu à peu à la curiosité et à l’inventivité. Pris au jeu de leur imaginaire, notre duo se compare, s’amuse, se jalouse, puis s’attache à cet objet et lui donne vie. Un vent de liberté commence alors à souffler…

Un nouveau texte, un propos rythmé pour s’adresser au public de 3 à 7 ans et son entourage. Une scénographie ludique, un clin d’œil à l’univers du peintre Magritte, des rêves imagés, des surprises visuelles, et un univers sonore et musical très présent. Pour un spectacle poétique et burlesque, conçu aussi pour le plaisir d’apprivoiser le théâtre !

Centre Socio-Éducatif 10 rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@wattrelos-tourisme.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.75.85.86 »}]

