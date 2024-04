Chants sacrés d’Orient avec Ganthalia « Un voyage au pays des jardins suspendus » Locquénolé, samedi 20 avril 2024.

L’association Locquénolé musique vous invitent à partager un moment privilégié lors du concert de Ganthalia.

La légende dit que le roi Nabuchodonosor II, le roi de Babylone, avait fait construire des jardins suspendus à Babylone, dans l’actuel Irak, au deuxième siècle av. J. C. en l’honneur de son épouse Amytis originaire de Médie pour lui faire plaisir. Comme les montagnes verdoyantes de son pays natal manquaient à son épouse, il voulut l’honorer en créant des paysages avec les arbres et les plantes de son pays natal. Babylone était aussi la ville où a été construite la tour de Babel, le symbole de la division des langues.

Avec Ganthalia nous somme invités à écouter une autre version de l’histoire de Babel, où le lieu des divisions redevient un jardin où se rencontrent de nombreux peuples, de nombreuses langues et cultures. L’Irak, jadis pays des jardins suspendus, ne l’est plus maintenant. Ce pays battu par la guerre, porte des trésors milliaires à découvrir et à admirer. Le répertoire de ce concert honore les femmes à travers les traditions religieuses des minorités persécutées ou négligées. C’est un hommage à toutes les femmes torturées, humiliées et vendues dans les marchés aux esclaves. Nous leur chantons notre solidarité et notre soutien.

Les chants seront interprétés en plusieurs langues araméen, arabe, grec, hébreu, et kurmanji. .

Début : 2024-04-20 17:30:00

fin : 2024-04-20

Eglise de Locquénolé

Locquénolé 29670 Finistère Bretagne mairie@locquenole.fr

