Chants corses au profit de la SNSM Rue du Port Penmarch, samedi 11 mai 2024.

Chants corses au profit de la SNSM Rue du Port Penmarch Finistère

» I Cantarini » représente l’ensemble musical de l’Amicale des Corses et amis de la Corse du Maine. Si tous ses membres ne sont pas corses, tous sont des amis de la Corse sincères et fidèles.

Créé en 2000 il est devenu, au fil du temps, un groupe original sonorisé avec un technicien de son. Son registre vous transporte dans une ambiance corse où alternent : chants de femmes, d’hommes, chants de groupes, accompagnés de musiciens (clavier, guitare, accordéon, saxophone). Son répertoire n’est pas cantonné dans un genre particulier. Il a pour ambition de couvrir un panel varié de la chanson corse : polyphonies, chansons festives, complaintes, vie de village.

Le domaine du traditionnel reste sa source principale d’inspiration mais le groupe a aussi le souci de présenter des auteurs-compositeurs et des rythmes plus récents. Le concert proposé évoquera une vie en Corse autour d’un parcours historique. Pour beaucoup la Corse est une image de vacances. On oublie un peu vite que c’est une terre, avec une histoire ; avec des femmes et des hommes aussi sanguins que généreux. Notre ambition est aussi de mieux faire connaître les valeurs fondamentales et identitaires des Corses, leur contradiction, la richesse de leur cœur, et la beauté de leur terre.

Entrée libre, participation au chapeau au profit de la station SNSM de Saint-Guénolé .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 20:30:00

fin : 2024-05-11

Rue du Port Eglise Sainte-Thumette

Penmarch 29760 Finistère Bretagne

