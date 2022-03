CHANTONS SOUS LA CHEMINÉE – VEILLÉE CHANSONS Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

CHANTONS SOUS LA CHEMINÉE – VEILLÉE CHANSONS Salle de la cheminée Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance

2022-03-12

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Brissac Loire Aubance Il s’agit ici d’une invitation à venir chanter ce répertoire aux côtés d’un collectif de musiciennes chanteuses et chanteurs (Ellébore, Le Grand Huit…). Tout public. Participation libre

Réservation au : 02 41 57 32 32 De Barbara à Clarika en passant par Colette Magny ou Anne Sylvestre, la chanson française compte de nombreuses autrices et compositrices. +33 2 41 57 32 32 Il s’agit ici d’une invitation à venir chanter ce répertoire aux côtés d’un collectif de musiciennes chanteuses et chanteurs (Ellébore, Le Grand Huit…). Tout public. Participation libre

Réservation au : 02 41 57 32 32 Salle de la cheminée Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance

