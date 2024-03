Chantons des MANTRAS Centre-ville de Perpignan Perpignan, mardi 23 avril 2024.

Chantons des MANTRAS Ouvert à tous et toutes, pas besoin de savoir chanter, venez comme vous êtes, vous pourrez chanter, ou juste écouter, prendre un bain de sons, danser, sentez vous libre, bienvenue 23 avril – 27 mai Centre-ville de Perpignan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T10:00:00+02:00 – 2024-04-23T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-27T15:00:00+02:00 – 2024-05-27T17:00:00+02:00

Un mantra est une formule mystique, condensée, formée ou d’une seule syllabe ou d’une série de syllabes, répétée sans cesse dans un esprit méditatif.

Le mantra a pour objectif de canaliser le mental. Il peut servir aussi à des fins de protection, de célébration de guérison… Le but de sa pratique peut être un bienfait physique, mental ou spirituel.

Comme nous sommes tous uniques, un même mantra n’aura pas les mêmes effets d’une personne à l’autre.

Du sanskrit ‘’man’’ qui signifie penser et ‘’tra’’ désignant protection, ce joli mot veut dire formule mentale qui protège.

Ils peuvent être récités à voix haute ou intérieurement.

La récitation des mantras sert à canaliser les pensées négatives, lors de la méditation, et donc à apaiser le mental pour être dans le moment présent.

Le mantra est basé parfois sur l’appel d’une divinité spécifique.

C’est par la vibration du son et sa résonance qu’il aurait le pouvoir de modifier son environnement, ainsi que les personnes qui le récitent.

Le mantra est au mental, ce que la posture est au corps. Il assoupli les résistances mentales, purifie la pensée et équilibre les aspects plus subtils de l’être humain. Il s’infuse dans les profondeurs de l’esprit pour transformer nos conditionnements, sources de déconvenues récurrentes, de déception, de stress, de schémas répétitifs…

Centre-ville de Perpignan 66000 Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

