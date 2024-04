Chantier participatif Château de Montlaville Chardonnay, samedi 20 avril 2024.

Chantier participatif Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Venez avec une folle envie de résoudre un casse-tête géant tous ensemble !

Nous avons retrouvé au Château de Montlaville, au fin fond des combles… un trésor !

Nous disposons donc maintenant de kilomètres de poteaux et bâches qui furent un temps barnums & tentes… Mais nous n’avons ni notices ni indications !

Aidez-nous, ce Samedi 20 avril à remonter & réparer les tentes dépareillées & cassées que l’on a trouvé ! En cerise sur le gâteau on a aussi une bulle transparente de 36m2 à essayer de gonfler… Nous nous sommes lancé le défi de réussir un casse-tête monumental et nous avons besoin de vous. On s’est dit, qu’à plusieurs, on y arrivera peut-être !

Des jeux seront mis à disposition des enfants qui accompagnent les parents.

On offre goûter et boissons aux participants. EUR.

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-20 17:00:00

Château de Montlaville 57 Montlaville

Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lab@ecoso.org

L’événement Chantier participatif Chardonnay a été mis à jour le 2024-04-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II