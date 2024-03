Chante aux Champs Concert d’Hélène Piris Hagetmau, vendredi 17 mai 2024.

Son album précédent Tour du monde nous l’avait montrée sage et plutôt douce, charmeuse aussi, enrobée d’une musique chaude et boisée aux accents classiques plutôt rassurants. Mais ça c’était avant ! Avant qu’elle ne décide de mettre son humour décapant au service de nouveaux textes bien plus incisifs ! Venez la découvrir ou la redécouvrir !!

Concert précédé à 18h d’une conférence-interview d’Annabelle Krémer-Lecointre et Guillaume Lacointre et d’un buffet à 19h30. 15 15 EUR.

Début : 2024-05-17 20:30:00

fin : 2024-05-17

608 chemin de Claron

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine

