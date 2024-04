Chansons dansées Halle aux Grains Toulouse, vendredi 7 mars 2025.

Avec Brel, le chorégraphe flamand Ben van Cauwenbergh a choisi d’illustrer neuf chansons inoubliables du génial Jacques Brel. L’amour, l’amitié, la mélancolie, la lucidité, l’irrévérence, le défi à la vie y sont dépeints dans des soli, des pas de deux, des pas de trois virtuoses et lyriques. La chorégraphe anglaise Morgann Runacre- Temple ajoutera, à la voix unique de Barbara, la profondeur des émotions et des sentiments et une déclaration d’amour à la vie. Cantata, de Mauro Bigonzetti, est une pièce débordante de vie, de joie, d’énergie et de couleurs, sur des chants traditionnels du sud de l’Italie, interprétés sur scène par le groupe féminin Assurd, Enza Pagliara et Enza Alessandra Prestia. Hommage à la culture italienne méridionale et à sa tradition musicale, Cantata est une éruption du Vésuve qui lie intimement danse et musique.

Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 49 30 http://onct.toulouse.fr/halle-aux-grains Après avoir été depuis 1864 un marché couvert destiné au commerce des céréales, un palais des sports en 1952, la Halle aux Grains, surplombant la place Dupuy, devient une salle de concert en 1974. Cette année-là, Michel Plasson, le chef de l’Orchestre du Capitole de 1968 à 2003, découvre l’aspect original et les vertus acoustiques de ce superbe édifice hexagonal placé au centre-ville. À sa demande, la Mairie de Toulouse mettra tout en œuvre pour installer confortablement l’Orchestre du Capitole à la Halle aux Grains, où il réside encore aujourd’hui. Ce lieu magique peut accueillir 2200 personnes assises tout autour de l’orchestre. En 1988, la mairie de Toulouse fait appel à des architectes, des scénographes et des acousticiens afin d’augmenter le confort des spectateurs, d’améliorer l’acoustique de la salle et d’en multiplier les possibilités techniques. Grâce à tous ces travaux d’embellissements, la Halle aux Grains est considérée comme un des plus hauts lieux musicaux en Europe. L’Orchestre National du Capitole s’y produit et y a enregistré une centaine de disques avec des artistes prestigieux. Métro : ligne B – station François VerdierBus : linéo 1 et ligne 22, arrêt Place Dupuy

Le Ballet du Capitole et le groupe musical Assurd dans Cantata. Au premier plan, Philippe Solano et Norton Fantinel, 2018. © David Herrero