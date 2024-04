CHANSON CO PLATEAU « DAVID LAFORE + BOULE » Fouzilhon, mardi 21 mai 2024.

CHANSON CO PLATEAU « DAVID LAFORE + BOULE » Fouzilhon Hérault

Tarifs Plein tarif 14€, adhérents, chômeurs et étudiants 10€, moins de 18 ans 6€, adhésion 15€.

Production CHOLBIZ.

David LAFORE joue avec l’instant présent dans une urgence de faire exister tout ce qu’il ressent et fait jaillir de l’ombre de la salle ou du silence dinguerie, mélancolie, folie… C’est par l’énergie de la relation scène/Salle que le spectacle avance. « Imaginez un fils spirituel de Desproges, avec une allure de Buster Keaton, imprévisible, capable de faire hurler de rire une salle comme de la retourner avec sa poésie très particulière. »

BOULE, comme un cube mais rond. bavard, passionné, sincère, modeste. Qui l’a vu sur scène aura vite compris que c’est son atout, son terrain de jeu favori, son passeport à validité indéterminée. Une musicalité, un son, un ton, il improvise, joue de sa truculente cocasserie, jongle avec les silences, les images, les interventions du public. Pas de censure, juste un plaisir délectable. Du ciné sans cinoche. « Un poète un peu clown et vraiment classe! » La Provence.

Tarifs Plein tarif 14€

Adhérents, chômeurs et étudiants 10€

Moins de 18 ans 6€

Adhésion 15€ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-21 20:30:00

fin : 2024-05-21

3 Rue des Remparts

Fouzilhon 34480 Hérault Occitanie resatdp@gmail.com

