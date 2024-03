Changement climatique, qu’est ce que cela veut dire concrètement pour moi, pour toi, pour nous ? Benfeld, samedi 6 avril 2024.

Atelier de la thématique du changement climatique

Lors de cet après-midi d’échange, vous allez pouvoir entrer dans la thématique du changement climatique plus en profondeur, vous l’approprier et faire du sens. Ce faisant, vous allez commencer à développer des prises de conscience autour de notre inter-connection autant sur le plan de la genèse de la crise que de son vécu actuel et futur. Suite à cela, vous arriverez à de la co-création de solutions qui seront adaptées à vos réalités. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06 17:00:00

1 rue d’Ettenheim

Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est lamaison@maisonnaturemutt.org

