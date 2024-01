VALMERAPERO du mardi Chançay, mardi 4 juin 2024.

VALMERAPERO du mardi Chançay Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2024-06-04 18:30:00

fin : 2024-08-27

Envie d’un verre de vin entre ami(e)s accompagné d’une planche apéritive de produits locaux dans un cadre idyllique ? Partagez un moment convivial et relaxant avec vos amis, votre famille, vos collègues ou vos voisins, bien installé(e)s sur la Terrasse des Devants.

Valmer vous accueille pour partager un apéro entre amis ou en famille en profitant du coucher du soleil sur la terrasse des Devants. Adossés à un parc de 60 hectares, balustrades, statues, colonnes, escaliers, fontaines et une rare chapelle troglodytique de 1524 se succèdent sur plus de huit niveaux ! Le potager conservatoire d’un hectare abrite un damier de couleurs et de saveurs, plantes comestibles et fleurs à déguster à la belle saison. Les terrasses à l’italienne épousent la pente du coteau avec un panorama unique sur le vignoble. Venez profiter du site tous les mardis de juin, juillet et août.

Valmer

Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire jardins@chateaudevalmer.com



L’événement VALMERAPERO du mardi Chançay a été mis à jour le 2024-01-16 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire