LOZÈRE TRAIL – SALTA BARTAS Chanac, samedi 18 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-19

Courses mythiques des Gorges du Tarn et des grands Causses, c’est l’occasion de découvrir la beauté de ces paysages classés UNESCO et Grand Site de France !

Le Lozère trail, c’est une belle balade à la découverte d’un territoire hors du commun, pro…

Le Lozère trail, c’est une belle balade à la découverte d’un territoire hors du commun, proposée par la bande de joyeux coureurs du club des Salta Bartas, à Chanac au cœur de la Lozère. Ils ont eu envie de partager leurs chemins sur les Causses, dans la Vallée du Lot, dans les Gorges du Tarn. Pour leur côté technique, pour la beauté des paysages, pour l’évasion et l’expérience sauvage et authentique qu’ils offrent.

Rendez vous le 18 et 19 mai 2024, et choisissez un des 5 formats proposés pour plonger au cœur d’une nature sauvage et authentique, sur les plus beaux sentiers du territoire ! Un moment de partage, de découverte, de plaisir des yeux et de dépassement de soi garanti !

105km, solo ou duo, en 2 jours avec bivouac à Saint Enimie, départ Samedi 18 mai – 7h00 de St Enimie. Départ jour 2 le dimanche à 6h, parking de l’EPMM St Enimie

24 km, nouveau format, Skyrace, départ et arrivée à Saint Enimie – Samedi 18 mai – 11h00

52 km, départ St Enimie, arrivée Chanac – Départ Dimanche 19 mai – 8h00

27 km, départ et arrivée à Chanac; départ Dimanche 19 mai – 9h00

12 km, départ et arrivée à Chanac; départ Dimanche 19 mai – 9h30

Rando et course enfants samedi après-midi.

Tarifs sur le site Internet du Lozère Trail.

EUR.

Lieu-dit La Vignogue

Chanac 48230 Lozère Occitanie lozeretrail48@hotmail.fr



