RANDO DÉCOUVERTE PETIT PATRIMOINE GOURMANDE – TOUR ET DETOURS Chanac, samedi 27 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27

Places limitées, réservation…

Participez à la Rando « Découverte petit patrimoine » de Tour et Détours et partez à la rencontre du Causse de Sauveterre. Des collations seront prévues au départ, à midi et au goûter.

Parcours et point de départ à venir..

Places limitées, réservation obligatoire au 06 37 31 41 05 ou leossoulier@yahoo.fr

Tarif: Adulte/12€, Ado(11 à 16 ans)/6€ et enfant(-10ans)/gratuit.

Chanac 48230 Lozère Occitanie leossoulier@yahoo.fr



