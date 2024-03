CHAM’S EN SCENE Théâtre Municipal Raymond Devos Tourcoing, jeudi 18 avril 2024.

CHAM’S EN SCENE La troisième édition de CHAM’S EN SCÈNE réunie la soixantaine d’élèves du dispositif des Classes à horaires aménagés musique de l’École BONNOT et du Collège Marie CURIE de Tourcoing. Jeudi 18 avril, 19h00 Théâtre Municipal Raymond Devos Entrée libre sur réservation

En choisissant la célèbre tragédie de William SHAKESPEARE, élèves et pédagogues se partagent un répertoire musical autour des personnages de Roméo et de Juliette qui cheminent entre la musique d’un ancien temps et celle d’aujourd’hui.

Coordination : Emilie LAMBLIN

Direction musicale : Samantha DELBERGHE, Gilles DEMAZIÈRE, Domitille LEROY, Jérémy LIVOYE, Sylvie RICCI

Théâtre Municipal Raymond Devos Place du théâtre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

