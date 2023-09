Foire de Printemps Champsanglard Catégories d’Évènement: Champsanglard

Jeudi 9 Mai 2024

‍ Marché de producteurs, Artisans

Vide-Greniers

Animations

Poulet à la ficelle.

?Spring Fair

?Thursday May 9, 2024

??? Farmers’ and Craftsmen’s Market

yard Sale

? Entertainment

chicken à la ficelle feria de primavera

jueves 9 de mayo de 2024

??? Mercado de agricultores y artesanos

venta ambulante

? Entretenimiento

pollo a la ficelle frühlingsmarkt

donnerstag, 9. Mai 2024

??? Bauern- und Handwerkermarkt

verkauf von Trödelwaren

? Animationen

