Championnat Enduros VTT Tour des Pyrénées kids Station de Couraduque Aucun, dimanche 22 septembre 2024.

Manche du Challenge Pyrénées Ouest Catégories U11 U13 et U15

Catégories U7 U9 U10 et U13 le matin puis U15 et U17 l’après-midi, organisé par Pyrénissime Vélo Sport, restauration et buvette sur place

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22 09:00:00

fin : 2024-09-22

Station de Couraduque AUCUN

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie pyrenissimevelosport@gmail.com

